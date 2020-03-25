Полиция ищет женщину, оставившую младенца в больнице Оренбурга

В Оренбурге сотрудники полиции ищут женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка в гинекологическом отделении местной больницы. Согласно последней информации, младенца нашла уборщица.

В пресс-службе МВД по области уточнили, что гражданка оставила ребенка в служебном тамбуре гинекологического отделения Оренбургской областной клинической больницы №2, расположенной по адресу: улица Невельская, дом 24.