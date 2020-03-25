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Полиция ищет женщину, оставившую младенца в больнице Оренбурга

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Полиция ищет женщину, оставившую младенца в больнице Оренбурга
нога младенца, pixabay.com
В Оренбурге сотрудники полиции ищут женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка в гинекологическом отделении местной больницы. Согласно последней информации, младенца нашла уборщица.
 
В пресс-службе МВД по области уточнили, что гражданка оставила ребенка в служебном тамбуре гинекологического отделения Оренбургской областной клинической больницы №2, расположенной по адресу: улица Невельская, дом 24.
 
Отмечается, что в настоящий момент мальчику, возраст которого составляет всего несколько дней, оказывают помощь врачи. Людей, которые располагают информацией о матери малыша, просят обратиться в правоохранительные органы.
ЕТ

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