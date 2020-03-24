В Новороссийске подросток пострадал под колесами автомобиля

В Новороссийске 22 марта произошла трагедия с участием подростка. Пострадавший находится в реанимации с травмами различной степени тяжести.
Известно, что женщина решила отправиться в лес и взяла с собой сына с его другом. Уже на месте мама и ребенок вышли из своей машины, а второй пассажир остался внутри. Неожиданно автомобиль тронулся с места и начал катиться под откос. Подросток решил выпрыгнуть из транспортного средства, но в итоге оказался под колесами.
Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по данному факту и выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новой Москве на заправке водитель пассажирского автобуса попал под колеса своего транспортного средства.