В Новороссийске подросток пострадал под колесами автомобиля

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24 марта 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod-novoross.ru.

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В Новороссийске 22 марта произошла трагедия с участием подростка. Пострадавший находится в реанимации с травмами различной степени тяжести.

Известно, что женщина решила отправиться в лес и взяла с собой сына с его другом. Уже на месте мама и ребенок вышли из своей машины, а второй пассажир остался внутри. Неожиданно автомобиль тронулся с места и начал катиться под откос. Подросток решил выпрыгнуть из транспортного средства, но в итоге оказался под колесами.

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по данному факту и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новой Москве на заправке водитель пассажирского автобуса попал под колеса своего транспортного средства.