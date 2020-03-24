В Минздраве рассказали, как похитительница младенца проникла в роддом в Йошкар-Оле

Министр здравоохранения Марий Эл Марина Панькова днем во вторник, 24 марта, рассказала журналистам, как женщина, подозреваемая в похищении ребенка из роддома в Йошкар-Оле, проникла в здание.

Новорожденного похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле накануне днем, когда его мать на несколько минут вышла из палаты. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела по статье 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего" и статье 293 УК РФ "Халатность". Около 22.00 младенца нашли живым в квартире у 33-летней женщины, которую впоследствии задержали.

Панькова уточнила, что женщина проникла в перинатальный центр через подвал, а вышла через служебный вход для сотрудников и студентов, проходящих практику. На похитительнице был такой же халат, какие носят пациентки центра.