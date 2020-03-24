Похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена

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24 марта 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Марий Эл сотрудники полиции обнаружили новорожденную девочку, которая предположительно была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле в понедельник, 23 марта. Малышка жива и здорова.

Вчера СМИ написали, что в Йошкар-Оле из республиканского медицинского учреждения "Перинатальный центр" пропала новорожденная девочка, которой всего лишь три дня. Поданному факту было возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В УМВД республики без подробностей сообщили, что новорожденная девочка обнаружена живой. По предварительной информации, это ребенок, похищенный в понедельник, личность ребенка устанавливается.

СМИ писали, что новорожденный ребенок находился в одной палате с матерью. Женщина ненадолго оставила малышку в палате, чтобы сделать процедуры. Когда на вернулась, ребенка в кроватке не было. Полиция оперативно начала поиск ребенка и похитителя. На помощь пришли волонтеры. Добровольцы разместили по Йошкар-Оле листовки, а в соцсетях призывы откликнуться всех, кто знает, где находится новорожденная. Под подозрение попала 40-летняя женщина.

Проводится расследование.