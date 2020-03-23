Новорождённую девочку похитили из роддома в Марий Эл

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23 марта 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Новорожденная девочка исчезла из родильного дома в Йошкар-Оле, сообщает Следственное управление Следственного комитета по республике Марий Эл.

Мать младенца ушла на время из палаты на процедуры, а когда вернулась, девочки уже не было. Свидетели рассказали, что заметили какую-то женщину, которая не лежала в центре. Она объявлена в розыск.

Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении несовершеннолетнего и халатности. К поискам, помимо сотрудников правоохранительных органов, привлечены волонтёры. Проводится опрос свидетелей и таксистов, которые могли подвозить похитительницу.