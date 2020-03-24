Дело историка Олега Соколова поступило в суд Санкт-Петербурга

Соответствующую информацию журналистам во вторник, 24 марта, предоставили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, зарегистрировано в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ и своей возлюбленной Анастасии Ещенко.