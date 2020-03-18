СК завершил расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова

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18 марта 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, Anastasia Eshchenko/facebook.com

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Об этом в среду, 18 марта, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Уточняется, что уголовное дело в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, 9 ноября прошлого года около 5 часов утра Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки в Петербурге. При себе у него был рюкзак с женскими руками. Впоследствии стало известно, что в ночь на 8 ноября историк убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а затем решил избавиться от тела.