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Электричка насмерть сбила женщину в Москве

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Электричка насмерть сбила женщину в Москве
железная дорога, pixabay.com
В Москве накануне электричка насмерть сбила женщину. Соответствующую информацию утром во вторник, 24 марта, предоставили сотрудники пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
 
Происшествие случилось вечером в минувший понедельник. Установлено, что электропоезд сообщением Лобня – Одинцово сбил женщину в районе платформы "Тимирязевская" Савеловского направления Московской железной дороги. Гражданка получила травмы, несовместимые с жизнью.
 
Подчеркивается, что женщина пересекала железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом.
ЕТ

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