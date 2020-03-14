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Подольск: пьяный мужчина попал под поезд и погиб

, 23:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Подольск: пьяный мужчина попал под поезд и погиб
фото: Pixabay

На железнодорожной станции в подмосковном Подольске 28-летний мужчина попал под поезд и скончался от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как отмечается в сообщении, погибший мужчина был нетрезв, поэтому контролер выгнала его из вагона. Видимо, мужчина попытался проникнуть обратно, поэтому ему зажало кисть руки дверьми. Затем электропоезд начал движение. В результате мужчина упал между платформой и поездом и скончался от полученных травм.

В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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