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Хабиров сообщил: в Башкирии у трех человек выявлен коронавирус

, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Хабиров сообщил: в Башкирии у трех человек выявлен коронавирус

В Башкирии заболевание, связанное с заражением  коронавирусом COVID-19 выявлено у трех человек.  Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что двое заразившихся вернулись в республику из-за границы.  Еще один человек заболел, который постоянно ездит по работе в Москву.

По словам Хабирова, все заболевшие изолированы, контакты заразившихся коронавирусом отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые в Башкирии ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.

Глава региона отметил, что угроза заражения коронавирусом стала реальна. Он призвал жителей Башкирии соблюдать меры предосторожности, а приехавших из-за границы обязательно уходить на карантин.
Хабиров напомнил, что за нарушение карантина положено наказание.

Еще у двух жителей Челябинской области подозревают коронавирус.

 

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