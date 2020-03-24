Хабиров сообщил: в Башкирии у трех человек выявлен коронавирус

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24 марта 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Башкирии заболевание, связанное с заражением коронавирусом COVID-19 выявлено у трех человек. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что двое заразившихся вернулись в республику из-за границы. Еще один человек заболел, который постоянно ездит по работе в Москву.

По словам Хабирова, все заболевшие изолированы, контакты заразившихся коронавирусом отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые в Башкирии ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.

Глава региона отметил, что угроза заражения коронавирусом стала реальна. Он призвал жителей Башкирии соблюдать меры предосторожности, а приехавших из-за границы обязательно уходить на карантин.

Хабиров напомнил, что за нарушение карантина положено наказание.

Еще у двух жителей Челябинской области подозревают коронавирус.