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Пациент напал на фельдшера «скорой помощи» в Красноярске

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пациент напал на фельдшера «скорой помощи» в Красноярске
скорая помощь, pixabay.com
В Красноярске пациент напал на фельдшера бригады "скорой помощи". Соответствующую информацию утром во вторник, 24 марта, предоставили сотрудники пресс-службы минздрава Красноярского края.
 
Установлено, что данный инцидент произошел во время вызова бригады "скорой" к одному из жителей города. В настоящий момент пострадавший фельдшер продолжает работу.
 
Сотрудники межмуниципального управления МВД России "Красноярское" приступили к проверке по факту нанесения телесных повреждений медработнику. Личность злоумышленника к настоящему моменту установлена. Информации о его мотивах не поступало.
ЕТ

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