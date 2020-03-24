Пациент напал на фельдшера «скорой помощи» в Красноярске

В Красноярске пациент напал на фельдшера бригады "скорой помощи". Соответствующую информацию утром во вторник, 24 марта, предоставили сотрудники пресс-службы минздрава Красноярского края.

Установлено, что данный инцидент произошел во время вызова бригады "скорой" к одному из жителей города. В настоящий момент пострадавший фельдшер продолжает работу.