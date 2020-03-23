Мать и ребенок погибли в лобовом столкновении на трассе в Адыгее

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23 марта 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МВД по Республике Адыгея

На участке автодороги Майкоп – Кореновск в Теучежском районе Адыгеи лоб в лоб столкнулись две иномарки.

33-летняя водитель Daewoo не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в Hyundai, за рулем которого находился 49-летний мужчина, говорится в сообщении МВД по Республике Адыгея.

В результате аварии погибли водитель Daewoo и ее 7-летний сын. В медучреждения Адыгеи и Краснодарского края с травмами доставили 10-летнюю девочку, находившаяся на момент столкновения в автомобиле Daewoo, а также водителя Hyundai и его 13-летнего сына.

В министерстве добавили, что все участники ДТП являются жителями Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Адыгее грузовик врезался в школьный автобус на горной дороге.