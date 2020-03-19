В Адыгее грузовик врезался в школьный автобус на горной дороге

В предгорьях Адыгеи произошло ДТП с участием грузового спецавтомобиля и школьного автобуса.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в школьный автобус ГАЗель, в салоне которого находились трое учащихся.
«В аварии никто не пострадал. Детей отвезли родителям. ГИБДД проводит проверку по данному факту», – сообщает республиканское МВД.
Ранее сообщалось, что в Адыгее и Краснодарском крае из-за угрозы коронавируса ограничили работу мечетей и отменили пятничные проповеди.