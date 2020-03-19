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В Адыгее грузовик врезался в школьный автобус на горной дороге

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Адыгее грузовик врезался в школьный автобус на горной дороге
Фото: сайт МВД по Республике Адыгея

В предгорьях Адыгеи произошло ДТП с участием грузового спецавтомобиля и школьного автобуса.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в школьный автобус ГАЗель, в салоне которого находились трое учащихся.

«В аварии никто не пострадал. Детей отвезли родителям. ГИБДД проводит проверку по данному факту», – сообщает республиканское МВД.

Ранее сообщалось, что в Адыгее и Краснодарском крае из-за угрозы коронавируса ограничили работу мечетей и отменили пятничные проповеди.

ДВа

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