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Под Саратовом случилось ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Под Саратовом случилось ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие
разбитая машина, pixabay.com
В понедельник, 23 марта, на трассе в Саратовской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый микроавтобус. В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили, что пострадали два человека.
 
Сообщается, что ДТП случилось в 15.45 (14.45 по Москве) на 567-м километре трассы в Балашовском районе. Предполагается, что отечественный автомобиль под управлением водителя 1970 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым микроавтобусом, следовавшим в Балашов из Саратова, который после этого съехал в кювет.
 
Пассажирки автобуса 1998 и 1958 годов рождения после аварии были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Данных об их состоянии пока не поступало.
ЕТ
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