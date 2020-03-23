Под Саратовом случилось ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие

В понедельник, 23 марта, на трассе в Саратовской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый микроавтобус. В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили, что пострадали два человека.

Сообщается, что ДТП случилось в 15.45 (14.45 по Москве) на 567-м километре трассы в Балашовском районе. Предполагается, что отечественный автомобиль под управлением водителя 1970 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым микроавтобусом, следовавшим в Балашов из Саратова, который после этого съехал в кювет.