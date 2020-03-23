В ДТП в Одинцовском округе погиб человек

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23 марта 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

В Одинцовском городском округе Московской области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожный инцидент произошел на 76-м километре автодороги. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек и еще четверо пострадали.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.