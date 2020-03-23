В Волгограде задержанный нанес полицейскому ножевое ранение

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23 марта 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru.

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23 марта в Дзержинском районе Волгограда при задержании предполагаемого преступника убит старший сержант МВД. Злоумышленник нанес полицейскому смертельное ножевое ранение.

Известно, что в отдел полиции обратилась женщина, заявившая о попытке кражи. Старший сержант задержал мужчину, затем доставил его в отделение. Уже на КПП мужчина достал нож и ударил им стража правопорядка. Вызванная на место бригада врачей не успела спасти пострадавшего, он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

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