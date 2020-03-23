В Сочи рассказали о состоянии здоровья зараженного коронавирусом

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23 марта 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sochi.com.

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В Сочи стало известно о состоянии больного коронавирусом. Сообщается, что Житель курорта заразился во время поездки в Армению.

Сейчас пациент находится в медицинском учреждении. Клинические проявления вируса у него полностью отсутствуют, и в скором времени он будет выписан из больницы.

«Заболевание протекает в лёгкой форме, состояние мужчины в данный момент удовлетворительное, вся медицинская помощь оказывается ему в полном объеме», — рассказал главный врач инфекционной больницы №2 Дмитрий Завора.

Ранее СМИ назвали возможную причину высокой смертности в Италии от коронавируса.