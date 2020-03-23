СМИ назвали возможную причину высокой смертности в Италии от коронавируса

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23 марта 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Высокая летальность заразившихся коронавирусом в Италии связана не только с демографическими особенностями. Итальянское издание Corriere della Sera отмечает, что причина может быть в специфической системе тестирования.

Из-за нехватки материалов и персонала в Италии применяется система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами заболевания. Это значит, что статистика возможно не отражает реальных масштабов заражения, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на итальянскую Corriere della Sera.

По числу смертей Италия уже обогнала Китай, Иран и Южную Корею вместе взятых. Смертность в стране в целом достигает 9%, а в северной области Ломбардия – до 12%. В то же время в КНР этот показатель составлял 3,8%.