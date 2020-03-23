На Сахалине дети госпитализированы с отравлением парами хлора в бассейне

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23 марта 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается: сейчас следователи проводят проверку по факту отравления пяти детей парами хлора в бассейне на Сахалине. Об инциденте стало известно 21 марта 2020 года.

В местную больницу поступили 5 детей в возрасте от 4 до 11 лет. Во время празднования дня рождения одного из малышей ребята с родителями находились в одном из банных комплексов областного центра, где купались в бассейне.

Из пяти пострадавших двое срочно госпитализированы в медицинское учреждение, трое отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 16-летняя пациентка вылечилась от коронавируса в Москве.