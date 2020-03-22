На Красной площади пьяный водитель врезался в ограждение

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 марта 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

На Красной площади автомобиль с пьяным водителем протаранил ограждение. Сообщается, что за рулем каршеринговой иномарки находился гражданин Молдавии, не имеющий водительского удостоверения.

В правоохранительных органах рассказали, что помимо 28-летнего водителя в автомобиле находился пассажир, который тоже оказался пьян. Согласно предварительной информации, мужчины ехали по Ильинке к Красной площади, когда нетрезвый мужчина не сумел справиться с управлением и въехал в бетонное ограждение.

В отношении обоих мужчин составлены административные протоколы. Водителя обвиняют в пьяной езде, а пассажира – в передаче ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения.