В пригороде Уфы нейтрализовали боевика, который готовил теракт

Оперативники смогли нейтрализовать в Уфе боевика, который планировал осуществить теракт. Соответствующие данные предоставил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Накануне около 17:00 по московскому времени на автодороге в пригороде Уфы правоохранители попытались остановить машину, в которой находился вооруженный бандит. На требование сдаться властям он открыл огонь.
В ходе боеконтакта преступник
был нейтрализован. Впоследствии на месте перестрелки нашли пистолет и самодельное взрывное устройство. Предполагается, что бандит планировал совершить теракт.