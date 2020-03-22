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В пригороде Уфы нейтрализовали боевика, который готовил теракт

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В пригороде Уфы нейтрализовали боевика, который готовил теракт
пистолет, pixabay.com
Оперативники смогли нейтрализовать в Уфе боевика, который планировал осуществить теракт. Соответствующие данные предоставил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
 
Накануне около 17:00 по московскому времени на автодороге в пригороде Уфы правоохранители попытались остановить машину, в которой находился вооруженный бандит. На требование сдаться властям он открыл огонь.
 
В ходе боеконтакта преступник был нейтрализован. Впоследствии на месте перестрелки нашли пистолет и самодельное взрывное устройство. Предполагается, что бандит планировал совершить теракт.
ЕТ
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