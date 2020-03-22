Жителя ХМАО лишили жизни во время празднования собственной свадьбы

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в одном из кафе города собственную свадьбу. Информацию предоставило следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.
Согласно версии следствия, накануне в ходе ссоры в кафе 50-летний гражданин нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему жителю Нижневартовска, который праздновал свое бракосочетание.
Пострадавший был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве
. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.