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Жителя ХМАО лишили жизни во время празднования собственной свадьбы

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жителя ХМАО лишили жизни во время празднования собственной свадьбы
свадьба, pixabay.com
В Нижневартовске возбуждено уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в одном из кафе города собственную свадьбу. Информацию предоставило следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.
 
Согласно версии следствия, накануне в ходе ссоры в кафе 50-летний гражданин нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему жителю Нижневартовска, который праздновал свое бракосочетание.
 
Пострадавший был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
ЕТ
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