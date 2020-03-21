В Москве мужчина убил жену и ее родителей на глазах у своих детей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 марта 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

фото: Следком РФ

Старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в Москве в квартире на Волоколамском шоссе мужчина нанес ножевые ранения своей супруги и ее родителям на глазах у детей. Инцидент произошел в ночь на 21 марта.

Иванова уточнила, что от полученных травм 38-летняя женщина и ее родители, 1959 и 1960 годов рождения, скончались на месте, после чего подозреваемый позвонил своим родственникам и в полицию, чтобы рассказать о случившемся. В ведомстве добавили, что во время совершения преступления в квартире находились двое детей, но они подвержены насилию не были.

«По данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц). Мужчина будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», - уточнила Иванова.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, допрашиваются соседи, дети переданы родственникам.

Ранее сообщалось, что в одной из столичных квартир обнаружили девочку, которая просидела двое суток около тела умершей матери.