В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

Минувшей ночью правоохранительные органы выяснили, что в одной из столичных квартир обнаружили девочку, которая просидела двое суток около тела умершей матери.
«На Партизанской улице в одной из квартир жилого дома обнаружена двухлетняя девочка, которая находилась в квартире одна с телом умершей матери», - уточнили в ведомстве.
В полиции добавили, что после осмотра врачей девочку передали родной тете. Сейчас проводится проверка, выясняется причина смерти.
Кроме того, семья девочки на учете в учреждении соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась, решается вопрос об оформлении опеки на ближайших родственников.
Ранее сообщалось,что в пожаре на улице Первомайской в Электростали погиб ребенок.