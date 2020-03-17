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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
фото: сайт МВД РФ

Минувшей ночью правоохранительные органы выяснили, что в одной из столичных квартир обнаружили девочку, которая просидела двое суток около тела умершей матери.

«На Партизанской улице в одной из квартир жилого дома обнаружена двухлетняя девочка, которая находилась в квартире одна с телом умершей матери», - уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что после осмотра врачей девочку передали родной тете. Сейчас проводится проверка, выясняется причина смерти.

Кроме того, семья девочки на учете в учреждении соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась, решается вопрос об оформлении опеки на ближайших родственников.

Ранее сообщалось,что в пожаре на улице Первомайской в Электростали погиб ребенок.

БА

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