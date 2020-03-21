Опубликовано видео с места убийства женщины и ее родителей в Москве

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21 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: сайт Следкома РФ

СМИ опубликовали кадры с места убийства 38-летней женщины и ее родителей в одной из московских квартир на Волоколамском шоссе. Известно, что минувшей ночью мужчина нанес своим родственникам ножевые ранения на глазах у детей.

Согласно источнику, подозреваемый не находился в состоянии алкогольного опьянения, но прежде, чем совершить преступление принял неизвестные лекарственные препараты.

На видео можно заметить, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Кроме того, злоумышленник самостоятельно позвонил в полицию и своим родителям, чтобы сообщить о поступке.