Опубликовано видео с места убийства женщины и ее родителей в Москве

СМИ опубликовали кадры с места убийства 38-летней женщины и ее родителей в одной из московских квартир на Волоколамском шоссе. Известно, что минувшей ночью мужчина нанес своим родственникам ножевые ранения на глазах у детей.
Согласно источнику, подозреваемый не находился в состоянии алкогольного опьянения, но прежде, чем совершить преступление принял неизвестные лекарственные препараты.
На видео можно заметить, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Кроме того, злоумышленник самостоятельно позвонил в полицию и своим родителям, чтобы сообщить о поступке.