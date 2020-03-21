Крупный пожар произошел на территории алюминиевого завода в Подмосковье

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 марта 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб сообщил, что в субботу, 21 марта, загорелась кровля склада на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном поселке Каналстрой. Отмечается, что площадь пожара составляет 60 тысяч квадратных метров.

«На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдался дым внутри здания. По предварительной информации, возгорание возникло на кровле», - поделился информацией очевидец.

В МЧС уточнили, что у складского помещения размером 300 на 200 метров рухнула кровля. Кроме того, пожару присвоен третий номер сложности.

В ликвидации огня задействовано более 70 человек и свыше 20 единиц техники. На место происшествия отправлена авиация и пожарный поезд.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Чебоксарах погибли пожилая женщина и двое ее внуков.