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Двое детей и их бабушка погибли при пожаре в Чебоксарах

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Двое детей и их бабушка погибли при пожаре в Чебоксарах
пожар, pixabay.com
При пожаре в Чебоксарах погибли пожилая женщина и двое ее внуков двух и четырех лет. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 20 марта, предоставило следственное управление СК РФ по Чувашии.
 
Пожар вспыхнул в кирпичном жилом доме на улице Вторая Путепроводная сегодня днем. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №1 и бригада "скорой помощи", однако пострадавших в результате возгорания спасти не удалось.
 
Согласно предварительным данным, пожилая женщина и двое детей скончались из-за отравления угарным газом. Назначены пожарно-техническая и медицинские экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.
ЕТ

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