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Пожилая женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за одну неделю в США

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Пожилая женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за одну неделю в США
фото: pexels.com

В США от коронавируса в течение одной недели скончалась пожилая женщина и трое ее детей. У жительницы американского штата Нью-Джерси Грейс Фуско была большая семья - 11 детей и 27 внуков.

По выходным дети со своими семьями собирались у 73-летней матери на традиционный обед. Последний раз семейство на  семейный обед в полном составе собралось в начале марта Предположительно, на этой встрече несколько мать и трое ее детей заразились коронавирусом.

Вскоре первыми скончались старшие сын Кармайн и дочь Рита. Им было немногим за 50. О диагнозе Риты семья узнала после ее смерти. Тяжело болела и сама Грейс. Она скончалась через несколько дней после смерти детей, не зная об их гибели. Родственники и адвокат семьи рассказали, что перед смертью пожилая женщина была в тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). а следующий день после смерти матери, в четверг, 19 марта, умер третий сын Грейс Винсент Фуско.
Больны еще три члена семьи. Двое из них находятся в реанимации. Состояние еще одного оценивается как стабильное. Результаты их теста на коронавирус до сих пор не готовы.

Еще 19 членов семьи находятся в изоляции, - передает НТВ.

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