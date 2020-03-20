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В подмосковной квартире нашли ребенка и записку с просьбой передать его полиции

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В подмосковной квартире нашли ребенка и записку с просьбой передать его полиции
плюшевый мишка, pixabay.com
В подмосковном Серпухове двухлетнего мальчика оставили одного в съемной квартире с запиской, в которой содержалась просьба передать его в полицию. Брошенного ребенка обнаружил арендодатель.
 
Гражданин сообщил, что сдавал жилье девушке с сыном и ее молодому человеку. Когда арендодатель пришел, мальчик был в квартире один и смотрел мультики. Рядом находилась записка с просьбой отправить малыша в полицию. В настоящий момент ребенок находится в медицинском учреждении, он здоров.
 
Проводится доследственная проверка по факту оставления двухлетнего мальчика одного в арендованной квартире.
ЕТ

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