В подмосковной квартире нашли ребенка и записку с просьбой передать его полиции

В подмосковном Серпухове двухлетнего мальчика оставили одного в съемной квартире с запиской, в которой содержалась просьба передать его в полицию. Брошенного ребенка обнаружил арендодатель.

Гражданин сообщил, что сдавал жилье девушке с сыном и ее молодому человеку. Когда арендодатель пришел, мальчик был в квартире один и смотрел мультики. Рядом находилась записка с просьбой отправить малыша в полицию. В настоящий момент ребенок находится в медицинском учреждении, он здоров.