В Подмосковье высокопоставленный полицейский сбил ребенка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 марта 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В подмосковном Дмитрове четырехлетний мальчик попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. За рулем автомобиля находился высокопоставленный сотрудник полиции.

Инцидент произошел на улице Профессиональной. Мальчик был сбит в момент, когда он проезжал «зебру» на самокате. Отмечается, что машиной управлял первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России – в тот момент он не находился на службе. Проведенная проверка показала, что сотрудник МВД был трезв. Также он не покидал место ДТП и дождался сотрудников ГИБДД. У мальчика диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом кости правой голени со смещением. ОГИБДД УМВД России по Дмитровскому городскому округу начала проверку по факту инцидента.