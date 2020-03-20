Житель Кубани погиб в лобовом столкновении с большегрузом в Калмыкии

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20 марта 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: сайт МЧС

В Калмыкии произошло ДТП, в котором погиб житель Краснодарского края.

Авария случилась произошла на трассе Волгоград – Элиста. Житель Краснодарского края, ехавший за рулем автомобиля ВАЗ-21099 по направлению к городу-герою, по непонятным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo, которым управлял водитель из Ставропольского края.

В результате ДТП обе машины загорелись, на месте аварии погиб водитель легкового автомобиля, второй мужчина не пострадал.

Накануне в Адыгее грузовик врезался в школьный автобус на горной дороге.