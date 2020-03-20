В Красноярске во время аварии перевернулась машина скорой с пациентом

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20 марта 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvk6.ru.

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Сообщается, что в Красноярске в районе ТРЦ «Планета» произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Известно: от удара машина медиков завалилась на бок.

ДТП произошло на перекрестке улиц 9 мая и Авиаторов. Скорая пыталась пересечь оживленный участок дороги, однако к концу пути в нее врезалась машина. По данным очевидцев, удар пришелся в заднюю часть кузова, от чего транспортное средство упало на бок. После происшествия из реанимобиля вынесли пациента и положили на носилки. Также серьезные травмы получил один из врачей.

На место трагедии сразу же прибыли экипаж ДПС и еще один автомобиль реанимации, который, вероятно, забрал пострадавшего. Сотрудники ГИБДД, в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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