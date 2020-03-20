В Екатеринбурге нашли пропавшую в феврале 19-летнюю девушку мертвой

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20 марта 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: E1.ru

фото: сайт МВД РФ

В пятницу, 20 марта, в Екатеринбурге обнаружили пропавшую 28 февраля 19-летнюю девушку мертвой. Известно, что последний раз Яну Смирному видели на районе Вторчермета.

«Поиски 19-летней Яны Смирновой, которая пропала в Екатеринбурге 28 февраля, окончены. Девушку нашли мертвой», - уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Отмечается, что после исчезновения девушки никто не знал о ее предположительном местонахождении.

Следственный комитет организовал проверку, направленную на выяснение всех деталей произошедшего инцидента. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

Ранее сообщалось,что в Новосибирской области собака прокусила ногу беременной девушке, когда та гуляла со своим сыном.