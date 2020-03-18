В Пензенской области прокомментировали сообщения о коронавирусе у супруги местного депутата

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 марта 2020, 23:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

pexels.com/ru-ru

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, комментируя сообщения о коронавирусе COVID-2019 у супруги депутата местного заксобрания, сообщила, что новая коронавирусная инфекция выявлена у одного жителя области.

Назвать имя человека, у которого выявлен вирус COVID-2019, официальный представитель главы региона отказалась.

Как объяснила Черемушкина, данные о пациенте и его семье не разглашаются, так как это запрещено законом.

По ее словам, выявлено 244 человека, которые контактировали с заболевшим, все они находятся под медицинским наблюдением. Им сделаны тесты, тесты отрицательные, - сообщает РБК.

Ранее издание Life со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре сообщило, что у жены депутата законодательного собрания Пензенской области Михаила Лисина Людмилы Лисиной обнаружили коронавирус, она госпитализирована, а ее муж и сын изолированы.

Во Владимирской области мать и дочь госпитализированы после контакта в Испании с больным коронавирусом.