В Пензенской области прокомментировали сообщения о коронавирусе у супруги местного депутата

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, комментируя сообщения о коронавирусе COVID-2019 у супруги депутата местного заксобрания, сообщила, что новая коронавирусная инфекция выявлена у одного жителя области.
Назвать имя человека, у которого выявлен вирус COVID-2019, официальный представитель главы региона отказалась.
Как объяснила Черемушкина, данные о пациенте и его семье не разглашаются, так как это запрещено законом.
По ее словам, выявлено 244 человека, которые контактировали с заболевшим, все они находятся под медицинским наблюдением. Им сделаны тесты, тесты отрицательные, - сообщает РБК.
Ранее издание Life со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре сообщило, что у жены депутата законодательного собрания Пензенской области Михаила Лисина Людмилы Лисиной обнаружили коронавирус, она госпитализирована, а ее муж и сын изолированы.
Во Владимирской области мать и дочь госпитализированы после контакта в Испании с больным коронавирусом.