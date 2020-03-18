Во Владимире мать и дочь госпитализированы с подозрением на коронавирус

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18 марта 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУБЕРНИЯ33

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Во Владимире три женщины госпитализированы в подозрением на коронавирус. Две женщины из трех, попавшие в больницу, родственницы, мать и дочь. В шестой горбольнице Владимира медики взяли у пациентов все необходимые анализы. Их результаты будут готовы завтра.

Как сообщили Владимирские СМИ, жительницы региона вернулись из Испании. Они рассказали врачам о контакте с больным коронавирусом.

Сейчас женщины находятся в изоляции в специальном боксе. По словам главврача больницы № 6 Елены Михайловой, госпитализированные вернулись из Испании около трех дней назад.

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Анатолий Уколов рассказал, что медики как раз сегодня проводили совместные учения с представителями силовых структур, отрабатывали транспортировку и госпитализацию больных коронавирусом.

Пришлось провести учения на практике.