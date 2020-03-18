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Найдены женщина и ее трехлетний сын, пропавшие в Смоленской области десять дней назад

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Найдены женщина и ее трехлетний сын, пропавшие в Смоленской области десять дней назад
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудники правоохранительных органов нашли женщину и ее трехлетнего сына, которые десять дней назад вышли из дома в Смоленской области и пропали. Об этом сообщило сегодня следственное управление СК РФ.
 
В ведомстве уточнили, что 31-летняя женщина и ее ребенок были найдены сегодня в рамках поисковых мероприятий. Согласно предварительным данным, мать и сын все это время находились в гостях.
 
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения молодой женщины и мальчика. Позже будет проведена проверка условий жизни и воспитания ребенка в семье.
ЕТ
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