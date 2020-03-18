Найдены женщина и ее трехлетний сын, пропавшие в Смоленской области десять дней назад

Сотрудники правоохранительных органов нашли женщину и ее трехлетнего сына, которые десять дней назад вышли из дома в Смоленской области и пропали. Об этом сообщило сегодня следственное управление СК РФ.

В ведомстве уточнили, что 31-летняя женщина и ее ребенок были найдены сегодня в рамках поисковых мероприятий. Согласно предварительным данным, мать и сын все это время находились в гостях.