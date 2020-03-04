В Новосибирске пропал 88-летний доктор наук Геннадий Кулаков

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4 марта 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Г. Кулаков, фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске во вторник, 3 марта, пропал доктор технических наук, главный научный сотрудник лаборатории механики горных пород Института горного дела СО РАН Геннадий Кулаков. 88 -летний ученый ушел с работы из института, расположенного на Красном проспекте, около 17.20.

Дома мужчина не появился. С тех пор его никто из знакомых и родственников Кулакова видел.

Полиция разыскивает пожилого мужчину. В областном ГУ МВД назвали приметы Геннадия Кулакова:

Рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, волосы седые, стрижка короткая, имеется лобная залысина. Глаза карие. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном, меховую шапку с козырьком, черные брюки, черные зимние ботинки.

Всех, кому что либо известно о местонахождении ученого, просят позвонить по телефонам 232-19-02 или 8-913-986-72-62.