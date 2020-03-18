Аргументы Недели → Происшествия 13+
Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Новосибирске
18 марта 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → Происшествия 13+
18 марта 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
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