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Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Новосибирске

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Новосибирске
пешеходный переход, pixabay.com
В минувший вторник в Новосибирске автомобиль сбил людей на пешеходном переходе. Согласно последней информации сотрудников ГУМВД по региону, в результате аварии были доставлены в больницу две женщины.
 
ДТП случилось накануне в Заельцовском районе города. Установлено, что 42-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, ехала по Красному проспекту и неподалеку от дома № 157 совершила наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть в зоне регулируемого перехода.
 
Известно, что пострадали две женщины в возрасте 22 и 58 лет. Они были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
ЕТ
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