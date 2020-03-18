Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Новосибирске

В минувший вторник в Новосибирске автомобиль сбил людей на пешеходном переходе. Согласно последней информации сотрудников ГУМВД по региону, в результате аварии были доставлены в больницу две женщины.

ДТП случилось накануне в Заельцовском районе города. Установлено, что 42-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, ехала по Красному проспекту и неподалеку от дома № 157 совершила наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть в зоне регулируемого перехода.