Житель Москвы инсценировал кражу из квартиры своей знакомой

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17 марта 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

кольцо, pixabay.com

В Москве 28-летний мужчина совершил инсценировку кражи из квартиры своей знакомой. Согласно последней информации осведомленных источников, предполагаемый злоумышленник к настоящему моменту задержан.

Гражданин обратился в полицию и сообщил о краже из квартиры своей приятельницы, расположенной на Оренбургской улице в столице. Мужчина уточнил, что неизвестные похитили ювелирные изделия.

В рамках проверки полицейские выяснили, что заявитель инсценировал квартирную кражу, а на самом деле самостоятельно вынес драгоценности и сдал их в ломбард. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.