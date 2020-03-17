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Житель Москвы инсценировал кражу из квартиры своей знакомой

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Житель Москвы инсценировал кражу из квартиры своей знакомой
кольцо, pixabay.com

В Москве 28-летний мужчина совершил инсценировку кражи из квартиры своей знакомой. Согласно последней информации осведомленных источников, предполагаемый злоумышленник к настоящему моменту задержан.

Гражданин обратился в полицию и сообщил о краже из квартиры своей приятельницы, расположенной на Оренбургской улице в столице. Мужчина уточнил, что неизвестные похитили ювелирные изделия.

В рамках проверки полицейские выяснили, что заявитель инсценировал квартирную кражу, а на самом деле самостоятельно вынес драгоценности и сдал их в ломбард. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.

ЕТ

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