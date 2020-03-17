Вдова Юрия Любимова госпитализирована после наезда автомобиля

Сообщается: вдова художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова пострадала во время наезда на нее автомобиля в центре Москвы. Об этом стало известно во вторник, 17 марта.
Инцидент произошел на Пречистенке. Каталин Любимова получила вывих колена и перелом руки. В настоящее время женщина госпитализирована.
Сейчас правоохранительные органы разыскивают водителя автомобиля, который наехал на пострадавшую.
Ранее казахстанские железные дороги приостановили курсирование 14 прямых международных пассажирских поездов в Россию.