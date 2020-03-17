Вдова Юрия Любимова госпитализирована после наезда автомобиля

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17 марта 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass.

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Сообщается: вдова художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова пострадала во время наезда на нее автомобиля в центре Москвы. Об этом стало известно во вторник, 17 марта.

Инцидент произошел на Пречистенке. Каталин Любимова получила вывих колена и перелом руки. В настоящее время женщина госпитализирована.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают водителя автомобиля, который наехал на пострадавшую.

Ранее казахстанские железные дороги приостановили курсирование 14 прямых международных пассажирских поездов в Россию.