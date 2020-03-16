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У второго жителя Кирова заподозрили коронавирус

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У второго жителя Кирова заподозрили коронавирус
лаборатория, pixabay.com
В Кирове госпитализирован еще один пациент, у которого тест-система выявила наличие коронавируса нового типа. В пресс-службе правительства региона уточнили, что это муж первой заболевшей пациентки.
 
Первый случай подозрения на заражение коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в Кирове 13 марта. Жительница города вернулась из Германии с признаками ОРВИ и обратилась за помощью к врачам. Тест-система показала наличие у гражданки коронавируса. Ее анализы направлены в лабораторию, предполагается, что точные результаты будут объявлены в течение сегодняшнего дня.
 
Супруг женщины в настоящий момент также находится в больнице. Его анализы уже отправили в лабораторию.
ЕТ

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