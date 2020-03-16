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Четырехлетняя девочка утонула в пруду у бабушкиного дома в Подмосковье

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Четырехлетняя девочка утонула в пруду у бабушкиного дома в Подмосковье
лед на реке, pixabay.com

В подмосковном Клину четырехлетняя девочка утонула в пруду у дома своей бабушки. В настоящий момент сотрудники Следственного комитета РФ устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Происшествие случилось во дворе дома в деревне Троицкое Клинского района. Четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат гостили у своей бабушки. В какой-то момент они без присмотра взрослых вышли на лед искусственного водоема, вследствие чего он треснул, а дети оказались в воде.

Бабушка бросилась на помощь и вытащила внуков из воды, однако девочка уже скончалась. Мальчик был доставлен в медучреждение.

ЕТ

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