Шестилетний мальчик провалился под лед и утонул под Оренбургом

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3 марта 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

река зимой, pixabay.com

На берегу реки Курганка в Оренбургской области шестилетний мальчик провалился под лед и утонул. Трагическое происшествие случилось в минувший понедельник, 2 марта, в поселке Блявтамак города Медногорска.

Следователи установили, что вчера двое детей шести и восьми лет играли у реки. Младший оступился на хрупком льду и упал в воду. Старший начал звать на помощь, вследствие чего ребят заметил мужчина. Гражданин прыгнул в реку и вытащил мальчика, который, однако, уже не подавал признаков жизни.

По факту случившегося организовано проведение доследственной проверки.