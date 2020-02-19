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В Тульской области ребенок провалился под лед водоема в парке и утонул

, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ

В Тульской области ребенок провалился под лед водоема в парке и утонул
лед на реке, pixabay.com

Сегодня стало известно, что в Тульской области ребенок провалился под лед водоема в парке и утонул. Соответствующую информацию в среду, 19 февраля, предоставили сотрудники регионального СК РФ.

Происшествие случилось в районе парковой зоны города Киреевск. Установлено, что 10-летний мальчик гулял вместе со своими друзьями и вышел на лед водоема. В какой-то момент поверхность треснула, вследствие чего ребенок упал в воду и не смог выбраться.

По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЕТ

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