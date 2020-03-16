В Глазове женщина убила мужчину, который хотел ее обнять

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16 марта 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com.

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В суд передали уголовное дело в отношении жительницы Глазова. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел во время новогодних праздников. Обвиняемая возвращалась домой после посиделок и встретила незнакомца, который предложил ей выпить около гаражей, затем они вместе пошли к месту происшествия.

Позже, когда потерпевший попытался обнять женщину, она оттолкнула его от себя. Мужчина поскользнулся и упал, ударившись лицом о торчащий из земли металлический столбик. После этого женщина сразу ушла домой.

Врачи пытались спасти пострадавшего, но он скончался.

Сейчас уголовное дело передали в суд.

Утром в понедельник, 16 марта, стало известно, что в отношении гражданки, которая устроила пьяный дебош в московском аэропорту "Внуково" и покусала полицейского, возбудили уголовное дело.