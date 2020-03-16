В Глазове женщина убила мужчину, который хотел ее обнять

В суд передали уголовное дело в отношении жительницы Глазова. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
Инцидент произошел во время новогодних праздников. Обвиняемая возвращалась домой после посиделок и встретила незнакомца, который предложил ей выпить около гаражей, затем они вместе пошли к месту происшествия.
Позже, когда потерпевший попытался обнять женщину, она оттолкнула его от себя. Мужчина поскользнулся и упал, ударившись лицом о торчащий из земли металлический столбик. После этого женщина сразу ушла домой.
Врачи пытались спасти пострадавшего, но он скончался.
Сейчас уголовное дело передали в суд.
Утром в понедельник, 16 марта, стало известно, что в отношении гражданки, которая устроила пьяный дебош в московском аэропорту "Внуково" и покусала полицейского, возбудили уголовное дело.