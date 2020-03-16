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Пассажирка устроила пьяный дебош во "Внуково" и укусила полицейского

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Пассажирка устроила пьяный дебош во
салон самолета, pixabay.com

Утром в понедельник, 16 марта, стало известно, что в отношении гражданки, которая устроила пьяный дебош в московском аэропорту "Внуково" и покусала полицейского, возбудили уголовное дело. 

В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ отметили, что инцидент произошел ночью 15 марта. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила ногой сотрудников полиции, которые поднялись на борт самолета Москва – Пхукет, чтобы ее успокоить. Кроме того, дебоширка укусила за руку сотрудника правоохранительных органов.

Уголовное дело возбудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

ЕТ

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