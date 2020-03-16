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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Карелии маленькая девочка попала под колеса машины

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru.

В Карелии маленькая девочка попала под колеса машины
pixabay.com

В Карелии 15 марта произошло ДТП. На улице Карельской водитель сбил 8-летнюю девочку. Известно, что школьница перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате пострадавшая получила различные травмы. С места происшествия она была доставлена в медицинское учреждение.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка всех фактов.

Ранее две школьницы попали под машину 15 марта около 16:05 по московскому времени в селе Усть-Муны Майминского района. Авария произошла в районе дома №15 по улице Кошурникова.

ЕЧ

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