В Карелии маленькая девочка попала под колеса машины

В Карелии 15 марта произошло ДТП. На улице Карельской водитель сбил 8-летнюю девочку. Известно, что школьница перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
В результате пострадавшая получила различные травмы. С места происшествия она была доставлена в медицинское учреждение.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка всех фактов.
Ранее две школьницы попали под машину 15 марта около 16:05 по московскому времени в селе Усть-Муны Майминского района. Авария произошла в районе дома №15 по улице Кошурникова.