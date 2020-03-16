Двух девочек сбили на пешеходном переходе в селе Усть-Муны

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 марта 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorno-altaisk.info.

pixabay.com

Две школьницы попали под машину 15 марта около 16:05 по московскому времени в селе Усть-Муны Майминского района. Авария произошла в районе дома №15 по улице Кошурникова.

Известно, что дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил легковой авомобиль. Водителем оказался 30-летний житель Горно-Алтайска.

Пострадавших доставили в детскую больницу, одной из девочек понадобилась госпитализация. Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование.

Ранее семь человек погибли при пожаре в поселке Усть-Уда Иркутской области.