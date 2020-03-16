Двух девочек сбили на пешеходном переходе в селе Усть-Муны

Две школьницы попали под машину 15 марта около 16:05 по московскому времени в селе Усть-Муны Майминского района. Авария произошла в районе дома №15 по улице Кошурникова.
Известно, что дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил легковой авомобиль. Водителем оказался 30-летний житель Горно-Алтайска.
Пострадавших доставили в детскую больницу, одной из девочек понадобилась госпитализация. Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование.
Ранее семь человек погибли при пожаре в поселке Усть-Уда Иркутской области.