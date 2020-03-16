В Подмосковье арестованы мошенницы, похитившие 160 тыс. рублей у 93-летней труженицы тыла

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16 марта 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, pixabay.com

В Подмосковье сотрудники полиции задержали двух мошенниц, которые представились социальными работниками и похитили у 93-летней труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны 160 тысяч рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что две женщины зашли в частный дом пожилой женщины и сообщили ей о "денежной реформе". Мошенницы попросили хозяйку жилплощади показать ее сбережения. Одна из злоумышленниц осмотрела купюры и заявила, что они "вышли из оборота" и подлежат изъятию. Вместо них она передала пенсионерке конверт с якобы новыми банкнотами. После обмена преступницы покинули помещение, а пожилая женщина открыла конверт и увидела чистые листы бумаги.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленницы арестованы. Установлено, что они причастны к совершению еще одного аналогичного преступления.