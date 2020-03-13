Жительница Адыгеи перечислила телефонным мошенникам около 3 миллионов рублей

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13 марта 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Адыгее полиция расследует уголовное дело по факту крупного телефонного мошенничества в отношении 48-летней майкопчанки.

Как выяснилось, еще в 2016 году женщина приобрела через интернет биологически активные добавки (БАДы), правда, ожидаемого результата они не принесли. В тот период «специалисты» регулярно связывались с клиенткой и уточняли эффективность проданных добавок, но внезапно звонить перестали.

В феврале 2020 года женщине вновь стали поступать звонки из одного из «министерств, деятельность которого в некоторой мере сопряжена с контролем за производством БАДов». Звонившие рассказали женщине, что приобретенные ею несколько лет назад БАДы были ненадлежащего качества и ей полагается денежная компенсация.

«Сертификаты, лицензии, название препарата – все это ввело в заблуждение потерпевшую. После этого, под предлогами открытия банковской ячейки, страховки, оформления документов, различных комиссий и налогов, женщина перевела аферистам 2 709 800 рублей», – сообщили в МВД по Республике Адыгея.

Майкопчанка переводила деньги частями. Иногда суммы переводов превышали 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что 81-летний пенсионер из Майкопа перевел телефонным мошенникам около 1 млн рублей.